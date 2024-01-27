小祖維瑞夫接受防護員檢查。（美聯社資料照）

官司纏身的德國一哥小祖維瑞夫（Alexander Zverev）在澳網準決賽苦戰五盤飲恨，8強戰比賽中途他還必須叫暫停，脫鞋給防護員檢查，因為他的腳趾甲狀況很糟。小祖維瑞夫解釋，他的腳趾出現比較嚴重的甲下血腫，俗稱「網球趾」，這是趾甲下面的血管受到劇烈壓迫導致的血腫。

「我有許多血液聚集在趾甲下面，相當痛苦，我每場比賽把血液抽出來，但是頻繁的跑步和比賽又會復發。」小祖維瑞夫本屆澳網打了3場五盤大戰，麥維德夫（Daniil Medvedev）最後以5-7、3-6、7-6、7-6、6-3大逆轉搶走決賽門票。

甲下血腫好發於需要大量跑步的運動員，也稱為「跑者趾」，需要休養數周才能自然痊癒，但職業選手沒有這種餘裕。小祖維瑞夫表示寧願忍受疼痛也不想提前打包，他在趾甲上鑽洞，以讓他在賽前把血腫抽出（引流）。

長期引流也可能導致趾甲變形，英國女將拉杜卡努（Emma Raducanu）曾經因為在不熟悉的紅土球場練球，導致腳趾甲全都脫落。NBA職籃明星哈登（James Harden）也曾被球迷注意到腳趾狀況不佳，可能也有甲下血腫。西班牙網球天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）擅長滑行與改變方向，腳掌中段承受大量的傷害，飽受足部退化性疾病「穆勒魏斯氏症」（Muller Weiss syndrome）的困擾。