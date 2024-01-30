歌手張清芳出道逾40年，有著樂壇「東方不敗」的封號，唱紅許多經典歌曲，包括《激情過後》、《無人熟識》、《天天年輕》等；張清芳日前到王偉忠在中廣《欸！我說到哪裡了？！》作客，張清芳面對王偉忠侃侃而談這些年的體會，好比4年前離婚大兒子知情，但小兒子被蒙在鼓裡，氣到兩年拒絕跟媽媽說話，是時間久了母子之間的冰山才融化。

張清芳表示，當小兒子回到她家、看到阿嬤也在，才體會到媽媽對自己的愛永遠都在，母子才又親近了，而她也從中學會藏拙，很多事情不急著說破，讓孩子自己體會更重要。

張清芳覺得人生當然還是會失望、還是會生氣，但她的個性喜歡用「最快的方式」解決掉自己的痛苦、不喜歡痛苦太久。與其琢磨這個痛苦，不如跳脫出來，不往死胡同鑽，因為知道這個世界上沒有非要不可的東西和人，這樣刪除下去，會明白最後什麼才是自己真正想要的。

然而，張清芳提到，去年台北場演唱會，其實是送給兒子到美國讀書的畢業禮物，因為她知道對於演出很感興趣，特別安排他參與幕後，看著舞台如何從無到有，後來她還帶兒子到五樓看樓下滿滿的觀眾席，當時兒子還說他腿軟，張清芳笑說：「我要我小孩知道，媽媽是個super star！」