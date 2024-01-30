笑笑（左）與團員們的表演迷倒不少粉絲。（想想時間有限公司提供）

台啤永豐雲豹職業籃球啦啦隊日前舉辦「女孩日」，週末在桃園巨蛋熱力登場，電豹女小楓、草莓、笑笑、語萱、安汝、筱緹等數十位女孩們使出渾身解數，帶來精彩演出。

有「電豹女」冠軍出道頭銜的笑笑第一次參加女孩日，被學姐半開玩笑地恐嚇：「要好好表現，要不要多參加幾組演出。」她個性激不得，一口氣就參與了3組表演，上場的前一晚還熬夜雕動作、細節，導致兩腿膝蓋瘀青，為的就是想呈現最完美的表現。

演出前，笑笑發現媽媽、妹妹特別驚喜現身，感動地說：「因為參加太多組別，光是練習時間就要協調很久，有一天最誇張從早上9點一路好像練到了7點，我覺得身體雖然很累，但心情是很興奮的。這一個月以來，我們幾乎都是住在舞蹈教室，本來邀家人來看我的演出，媽媽還騙我說無法參加，一直到他們驚喜現身讓我一度熱淚眶，妹妹加油打氣的簡訊也讓我倍感安慰。」

因為工作強度高，笑笑日前驚傳累倒，她透露，最近工作跟女孩日練習都很滿，常常會忘了要吃東西，或是累到只想躺平，「那天表演完回到回家想吃一點甜甜的東西補充體力，結果居然吃了一顆過期的奶油馬卡龍，隔天直接吐到不行，全身癱軟，完全沒力氣，趕緊一直跟自己的身體喊話說趕快好起來，因為我實在很擔心會影響到授課、主場演出」。