大陸女星趙露思自演出《傳聞中的陳芊芊》後爆紅，後續主演的《偷偷喜歡你》、《星漢燦爛·月升滄海》等劇成績也相當亮眼；日前她的工作室寄送新年禮盒給各媒體與合作方，怎料卻因禮盒中放衛生棉及內褲，遭批「覺得被冒犯」，引發熱議。

趙露思工作室近日的新年禮盒內容物在網上曝光，可見禮盒內放有10項趙露思代言的產品，從服飾、保養品到生活用品一應俱全，總價值超過人民幣2200元（約新台幣9700元）。

對此，有自媒體認為衛生棉不適合放在禮盒中，更酸「我就想問一下哈，如果明星代言了內衣、避孕套，這些也會放在裡禮盒送褲衩（內褲）嗎？大家都是陌生人而已啊，送衛生巾（衛生棉）和內褲這麼隱私的東西，不覺得冒犯嗎？」

趙露思禮盒送衛生棉挨酸「冒犯」。（圖／微博）

不過許多網友都不認同自媒體的觀點，甚至感到傻眼「到底是替誰敏感啊」、「你是因用不上而嫉妒嗎」、「送我我只會覺得很貼心，不懂哪裡不合適啦」；此外，也有收到禮盒的媒體開箱力挺，表示趙露思團隊很貼心，禮盒中的襪子有分男、女生的尺碼，至於衛生棉他則放在公司讓女性同事一起共用，更直言「2024年了，不讓送衛生巾才是一種冒犯吧」。