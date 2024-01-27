有肉x海濤客 2024龍年獨家植栽禮盒「龍曜豐年」，內含橘色漸層多肉植栽 1 盆、一口吃烏魚子 10 片，1590元。（有肉提供）

農曆年即將到來，不少民眾走春拜訪的時候都會帶上伴手禮在身上，不過該買什麼禮盒是許多人十分煩惱的困擾，今年想來點不一樣的禮盒，不妨參考看看植藝品牌「有肉」推出獨家植栽禮盒「龍曜豐年」，或是複合式精品品牌ARTIFACTS推出的品牌年禮。

有肉x海濤客 2024龍年獨家植栽禮盒「龍曜豐年」。（有肉提供）

春節時許多人習慣在家中擺植物迎新春，外型療癒、養護門檻低且長年生長的多肉植物為近年新春植栽熱門選擇，有肉今年推出的植栽禮盒包含由陶藝品牌「KUWADO」製作的鬱金香造型盆栽包裹的花型多肉植物、小琉球烏魚子名店「海濤客」的烏魚子，外盒設計上則以橘色、墨綠色搭配，內盒隔間同步加強抗震設計，確保每份新春禮盒順利送達。

ARTIFACTS走龍毯造型地毯 ，2980元。（ARTIFACTS提供）

ARTIFACTS則推出品牌年禮「走龍毯」，龍的設計也採用喜氣的橘紅色,並加入了龍的經典元素,像是爪子的數量採用「五爪龍」的設計，取自清代的「五爪為龍、四爪為蟒」之意;在外包裝設計上，則以 ARTIFACTS 的 Logo A 字發想的三角型包裝，搭配金、銀兩色的網印印刷,穿著時髦的格紋褲子與球鞋走過萬紫千紅、花團錦簇，在盒裝頂部也有紅色的緞帶作為提把,購買或送禮時更方便拿取。