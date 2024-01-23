周三清晨的飛彈攻擊主要針對烏克蘭最大的兩個城市，即首都基輔和哈爾科夫(Kharkiv)，並造成多人受傷，兩個城市的住宅建築和天然氣管線都遭受損害。

俄羅斯沒有對這次的攻擊發表評論。在入侵烏克蘭兩年後，現在俄羅斯定期地對距離前線較遠的後方城市，以及民用基礎設施進行空襲。

據警方和哈爾科夫的首長說，哈爾科夫的公寓樓房遭到襲擊，造成至少兩人死亡，35人受傷。關於確切死傷人數，各個報導皆不相同。

基輔市長Vitali Klitschko在社群媒體上說，基輔市的olomianskyi區和Sviatoshynskyi區有7人受傷。他補充說，多間的公寓遭飛彈擊中，並且起火燃燒。基輔市官員說，在三個區發生襲擊後，多達18人受傷。

據目擊者聲稱，在基輔及周遭地區聽到幾波的爆炸聲，並看到燃燒碎片從空中落下。

議員Iryna Geraschenko在Telegram上說：「強烈的爆炸，我們的房子在震動」。

另外在Pavlohrad市的首長也說，該東南部大城也有一人死亡。

烏克蘭空軍表示，在俄羅斯發射的41枚各式的導彈中，軍方已摧毀了21枚。

烏克蘭總統辦公室主任Andriy Yermak在社群媒體Telegram上說，「全世界必須明白，只有用武力才能制止這種恐怖行為」。