烏克蘭總統澤倫斯基22日宣布一項立法草案，為在烏克蘭與俄羅斯作戰的外國人獲得烏克蘭公民身分鋪平道路。

烏克蘭憲法規定，烏克蘭人只能擁有單一國籍，除某些例外情況，否則烏克蘭法律不承認雙重國籍。據烏媒去年10月報導，烏克蘭外交部長庫列巴支持烏克蘭人合法擁有多重國籍，當然，俄羅斯和其他對烏不友好國家除外。他強調，讓烏克蘭僑民與祖國保持聯繫是絕對必要的，因此多重國籍應成為保護和發展全球烏克蘭社區的國家政策要素之一。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，戰爭爆發初期，數千名外國人湧入烏克蘭，加入對抗俄羅斯的隊伍。澤倫斯基22日表示，拿起武器保衛烏克蘭的外國志願者將烏克蘭當成祖國，為烏克蘭的自由而戰，而烏克蘭將成為他們的國家。澤倫斯基宣布的這項立法草案，將正式允許烏克蘭人獲得雙國籍，但雙重國籍不包括俄羅斯。

他還表明，他已簽署一項題為「關於歷史上由烏克蘭人居住的俄羅斯聯邦領土」的法令，但並未提供相關細節。他說，該文件的目的是為了烏克蘭的未來，推動恢復歷史真相。