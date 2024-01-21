俄羅斯軍方週日表示，他們已經佔領了烏克蘭東部哈爾科夫地區的一個小村莊。對此，烏克蘭承認該村已無烏軍守備力量，但特別強調「並無戰略意義」。

總部位在荷蘭的莫斯科時報(The Moscow Times)報導，俄羅斯國防部在關於烏克蘭行動的每日公報中表示，「哈爾科夫州的克羅赫馬利內 (Krakhmalnoye )，已成功被解放。」，並稱這是「成功的積極行動。」

從地圖來看，該村位在哈爾科夫與盧干斯克的邊界地帶，有P07公路貫穿其中，在2022 年 2 月莫斯科入侵烏克蘭之前，該村約有45人居住。

烏克蘭陸軍發言人菲蒂奧(Volodymyr Fitio)，週日接受烏克蘭電視台採訪時表示，佔領該村莊「沒有戰略意義」。他說：「那裡只有5棟房子。」並補充說烏克蘭軍隊雖然撤出，但仍然堅守在前線。

最近幾天，哈爾科夫東北部地區當局敦促居民撤離，理由是俄羅斯對該地區的攻擊不斷惡化。於是有3,000人被疏散。