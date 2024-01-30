53歲韓國影帝李炳憲（又譯：李秉憲）去年12月才和小他12歲的老婆李珉廷迎來二女兒，正沉浸在二寶爸喜悅的他，今(30日)驚傳位於洛杉磯的豪宅遭人闖空門，經紀人到他家中意外發現玻璃被打破，裡面亂成一團，目前損失金額還在估計中，但慶幸的是當時沒人在家，因此沒人受傷。

身家上億的李炳憲跟唱跳天王Rain都可算是第一批打進好萊塢的韓國明星，近年李炳憲更因為演出《魷魚遊戲》知名度大增，據外媒報導，李炳憲名下位於洛杉磯的豪宅驚傳失竊，經紀人到他家中發現玻璃門遭不明人士打破並報警，警方到場蒐證後，初步推測小偷是隨機犯案，並非針對李炳憲名氣而來。

警方表示，最近洛杉磯出現一群竊賊，四處打游擊闖入沒人在家的富豪住所，推估當天小偷是發現主人不在才大膽闖進，應未料倒是李炳憲的家，而李炳憲與家人當時不在此處，躲過一劫。他所屬的經紀公司「BH Entertainment」稍早回應說：「看到當地報導後，我們確認了狀況，闖入住家的人並非強盜，而是小偷，確實造成了財務損失，但沒人因此受傷」。

李炳憲先前因跟小模勾搭緋聞，讓他與李珉廷的婚姻亮起紅燈，但妻子決定相信他，兩人也重修舊好，2015年兩人生下長子俊厚後，去年李炳憲報喜將再次當爸，12月李珉廷生下女兒Birdie，集滿「好」字，當時他也透過公司感謝眾人的關心，未料今傳出豪宅遭竊，令人訝異。