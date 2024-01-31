高雄大寮區大寮里的水溝30日晚間遭居民發現留著鮮紅色水源，里長立即通報環保局協助處置，稽查人員循水路追查，查獲一間油漆家庭工廠，將清洗水性紅色漆料廢水排入水溝。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄大寮區大寮里的水溝30日晚間遭居民發現留著鮮紅色水源，里長立即通報環保局協助處置，稽查人員循水路追查，查獲一間油漆家庭工廠，將清洗水性紅色漆料廢水排入水溝。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄大寮區大寮里的水溝30日晚間遭居民發現流著鮮紅色水源，里長立即通報環保局協助處置，稽查人員循水路追查，查獲一間油漆家庭工廠，將清洗水性紅色漆料廢水排入水溝，環保局將依水汙法裁處3萬到300萬罰鍰。由於此處屬灌溉渠道，農田水利署也先關閉上、下游閥門，以防2次汙染。

「大信街整條水溝都被染紅，太可怕了吧！」大寮區大寮里里長蕭清翔30日晚間發現大信街旁的大水溝竟留著鮮紅色水源，在旁的民眾也驚呼太誇張，隨後他們拿著手電筒沿著水路上游找汙染源頭，並通報高市府環保局人員到場協助處理。

環保局表示，接獲民眾陳情稱大寮區水源遭汙染，隨即派員到場勘查，稽查人員於30日晚間8時20分查獲大寮區油漆家庭工廠，從事油漆調色作業，將清洗水性紅色漆料廢水排入水溝，循水路汙染灌溉溝渠，已違反水汙法30條規定，除了依法對業者裁處3萬至300萬元罰鍰外，並命業者限期儘速清除。另外，農田水利署已派員關閉上下游閥門，以防止2次汙染。