近幾周國外歌手輪番在高雄開唱，英國唱作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）全新巡演「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」也將於本周六（3日）在高雄國家體育場登場，其開場嘉賓「英倫情人」卡倫史考特（Calum Scott）則是出道6年首度來台，當時消息一出便引起粉絲驚喜留言「下次拜託開專場」，卡倫團隊也積極探詢能與台灣粉絲近距離互動的機會，因而促成此次於演唱會前一天在高雄大遠百舉辦簽唱會，讓台灣粉絲在浪漫的2月能與他零距離互動。

卡倫史考特在2015年因參加英國選秀節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent），以翻唱瑞典天后蘿蘋（Robyn）的經典代表作〈Dancing On My Own〉，獲得選秀教父賽門考威爾（Simon Cowell）盛讚並被直接保送準決賽。2018年正式推出首張專輯《普通情人》（Only Human），當中主打歌曲〈You Are The Reason〉以深情真摯的歌聲感動億萬人心，甚至成為台灣知名咖啡品牌指定使用廣告曲，使得歌曲即便已發行多年，但仍時不時回榜台灣數位平台排行；2022年卡倫再推出第二張專輯《在橋上》（Bridges），至今已累積生涯超過百億次數位點聽，已然奠定新世代情歌王子地位。本月他也推出全新暖心單曲〈Lighthouse〉，將思鄉情懷全部記錄，以音樂真實袒露從愛情到親情等私密情感。

卡倫史考特以親切且樂於與粉絲互動聞名，在來台前其團隊便積極探詢是否有與台灣粉絲近距離互動的機會，便促成此次難得一見、台灣獨家的高雄簽唱會。活動將於2月2日（五）下午1點30至3點在高雄大遠百17樓誠品書店舉行，現場卡倫將超實力獻唱新曲與代表作，同時也會近距離為粉絲簽名，凡持在活動現場購買或已經事先購買過的《普通情人》或《在橋上》專輯CD者，皆享有兌換簽名號碼牌的資格，號碼牌數量有限，發完為止，更多活動詳情請上「環球音樂 西洋」臉書粉絲專頁查詢。