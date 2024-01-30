高雄青工總會昨晚在高市黨部舉行委員會議暨總會長改選，總會長黃韻涵（右）表示，這2年的任期很快就結束了，歷經市長與總統的選舉，很感謝青年夥伴的支持與力挺。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄青工總會29日舉行委員會議暨總會長改選，新任總會長由國民黨幕僚出身的李昶志當選，象徵國民黨高雄幕僚世代抬頭，李昶志除歡迎對於公共事務有熱忱的青年好朋友一起加入青工會行列，也當面向高市黨部主委黃昭順喊話盼「留下來繼續一起打拚」，但黃辭意甚堅，無願續留。

黃昭順今受訪時強調，去年接5月答應接主委時，早跟黨主席朱立倫說自己只服務到1月13日，對於這次高雄立委及總統選舉失利，為此感到抱歉，早已遞出辭呈，但現在還未批准，雖然她將卸任，仍會扮演最佳志工。

據傳內定人選將由國民黨不分區立委當選人柯志恩接棒，雖然柯遲未鬆口，但黨主席朱立倫預料年後宣布這項人事案。朱立倫日前公開提到，接下來國民黨要朝內造化，所有南部地區都要請不分區立委來擔任主委，很快在新年過後就會一一來安排，相信柯志恩也有這個決心、要深耕為高雄來打拚。

高雄青工總會昨晚在高市黨部舉行委員會議暨總會長改選，總會長黃韻涵表示，這2年的任期很快就結束了，歷經市長與總統的選舉，很感謝青年夥伴的支持與力挺，雖然最後結果不盡如人意，但讓許多人看到國民黨有一群青年夥伴，默默地在基層為黨努力付出。

新任總會長由幕僚世代的李昶志接任，李昶志曾任立法院國會助理、總統大選發言人、高市府機要等職務，是資深的政治幕僚也是黨內幕僚世代的代表人物之一，這次接任高雄青工總會長也象徵國民黨在高雄的幕僚世代逐漸抬頭。

李昶志表示，歷經多次選戰經驗及在國會各項法案、議題攻防的歷練，最後回到家鄉高雄努力；這些年外界都說國民黨南部沒有年輕人，所以這次選擇站出來勇敢承擔，希望透過自身行動來證明，展現國民黨幕僚世代的決心，也要用過去累積的經驗為國民黨培養更多青年人才即戰力。

李昶志也向黃昭順喊話，希望她「繼續留下來一起打拚！」，這次大選黃主委拚盡全力付出輔選大家都有目共睹，黨內青年世代非常需要像黃主委這樣非常有份量的前輩來帶領，讓國民黨的南部青年人才不再斷層。