高雄市林園警分局林園派出所警員陳彥瑋，涉嫌勾結詐團成員的弟弟陳彥忠、詐團成員劉憲杰、林啟彰等人，以買賣虛擬貨幣為名詐騙，並互相介紹假幣商或提供帳戶之人予彼此，再分取詐騙金額2-4％之不法利益，半年來該集團獲利超過3億，估計陳彥瑋抽成不法所得每月超過200萬，甚至開名貴轎車，儼然成為月收入百萬黑警。

廉政署查出，警員陳彥瑋與詐團成員陳彥忠、林啟彰、劉憲杰及林鴻文（已遭雲檢羈押中）共同參與詐欺集團，以買賣虛擬貨幣為名詐騙被害人，並互相介紹假幣商或提供帳戶之人予彼此，再分取詐騙金額2-4％之不法利益。陳彥瑋並包庇詐團成員，提供避免為警查緝之方式，又違法查詢他人應秘密之個資，洩漏予劉憲杰及林啟彰知悉。

檢方查出，陳員平時在集團中更是擔任軍師，提供避免遭查緝守則，半年來該集團半年的不法所得至少3億，陳員從中每月至少進帳200萬元，不法所得也破千萬。

據了解，年約30歲的警員陳彥瑋，8年前從警校畢業後，分發至林園警分局林園派出所服務，剛開始勤務表現正常，6、7年前，因各地有員警涉洩漏個資案，警政署要求自清，陳警被分局查獲因私事查他人個資，因涉案情節輕微，獲檢方緩起訴處分。

陳員近年來在林園所服務期間，工作出現散漫狀況，勤務不正常，是分局列管控管對象，未料，卻因弟弟涉入詐團案，又被調查搜索。

林園警分局表示，本案為雲林地檢署指揮分局及廉政署偵辦員警不法案件，林園分局強調，對員警涉犯違法案件，秉持絕不護短、絕不庇縱態度，將主動配合檢方調查，以維警察形象。