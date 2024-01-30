王姓員警前年利用被害人到警局報案的機會，向對方佯稱可代為操作博弈網站保證獲利騙錢，後來王辭職後，繼續拿著警察服務證之照片向多名被害人詐財，刑事部分王遭判處可易科罰金之刑1年4月確定，懲戒法院將王判決休職2年。可上訴。

王利用PTT帳號認識黃姓被害人，並以LINE向黃佯稱可販賣低於市價之手機，使其陷於錯誤，2022年1月5日至同年月28日間共計匯款7次，不法所得11萬7000元。

王又利用另一名被害人到警局報案，並向對方佯稱可代為操作博弈網站保證獲利，使其陷於錯誤，2022年1月18日至同年月28日間共計匯款6次，不法所得7萬1000元。後來，王在2022年2月11日辭職後又另詐騙6名被害人。

刑事部分，法院依詐欺取財罪判刑1年4月，可易科罰金確定在案，王遭認定嚴重損害服務機關之聲譽，移送懲戒法院。

懲戒法院認為，王除了觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法第6條所定公務員應誠信， 王身為警務執法人員，竟視誠信如無物，先後對不同被害人屢施詐術，使之陷於錯誤，接續處分其財產而受有損害，其金額又非戔戔之數，判決休職期間2年。可上訴。