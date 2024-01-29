苗栗縣泰安鄉民代表曾玉琴，在2022年11月選舉期間，遭對手盧光明指控其授意樁腳或親屬，以1萬元現金賄選，提當選無效之訴，經苗栗地院審理，判當選無效，曾不服提出上訴，台中高分院29日作出判決，認全案缺乏具體事證，改判曾玉琴當選有效確定。

根據起訴書指出，曾玉琴、盧光明均為2022年11月26日舉行之苗栗縣泰安鄉第1選區鄉民代表候選人，選舉結果曾玉琴當選鄉民代表，惟她為求順利當選，竟授意樁腳在選前交付2000元給邱姓選民，林姓樁腳亦交付8000元給曾姓選民，依《公職人員選舉罷免法》賄選行為，請求判決曾玉琴當選無效，經苗栗地院審理後判當選無效。

曾玉琴不服提起上訴，二審法官認為，盧光明主張玉琴賄選，但僅有邱姓選民單一證述，樁腳始終否認賄選，經復查亦無其他事證，足以佐證樁腳有買票行為，難認邱姓選民證述為真；另盧光明主張林姓樁腳向曾姓選民賄選部分，3名證人均否認此事，盧又無法證明1萬元賄款與曾玉琴有何關聯。

二審依職權調查證據後，亦查無其他積極證據，可以支持盧光明主張為真實，則依舉證責任分配原則，盧光明主張曾玉琴有賄選行為，即無法證明，其請求判決曾玉琴當選無效，為無理由，因此原審判決曾玉琴當選無效，自有未合，改判曾玉琴當選有效確定。