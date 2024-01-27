新北市1名43歲鄭姓男子，日前在三重區光復路一段68巷內違規擺設攤販，遭民眾檢舉，警方獲報到場取締，竟遭鄭男以「哇！你真的好像流氓」、「哇！你這態度像流氓一樣」貶損。（翻攝畫面）

新北市1名43歲鄭姓男子，日前在三重區光復路一段68巷內違規擺設攤販，遭民眾檢舉，警方獲報到場取締，竟遭鄭男以「哇！你真的好像流氓」、「哇！你這態度像流氓一樣」貶損。（翻攝畫面）

新北市1名43歲鄭姓男子，日前在三重區光復路一段68巷內違規擺設攤販，遭民眾檢舉，警方獲報到場取締，竟遭鄭男以「哇！你真的好像流氓」、「哇！你這態度像流氓一樣」貶損，員警當下認定鄭男涉嫌侮辱公務員，將鄭男依妨害公務罪送辦。不過法官認為逮捕程序有瑕疵，裁定鄭男當庭釋放。

警方表示，1月16日11時40分許，接獲民眾檢舉三重區光復路一段68巷有違規攤販，警方前往取締時，遭攤販負責人43歲鄭男以「哇！你真的好像流氓」，「哇！你這態度像流氓一樣」之帶有侮辱性字眼貶損依法執行職務之警察，員警當下認定鄭男涉嫌侮辱公務員，將鄭男依妨害公務罪帶返所偵辦。

鄭男於帶返所後委託律師協助，並聲請提審；經法院認定鄭男所言已涉犯侮辱公務員及侮辱職務罪嫌，員警逮捕之行為符合刑事訴訟法規定；惟執勤員警於逮捕當下未有依據《刑事訴訟法》89條第1項規定當場告知犯罪嫌疑人逮捕之原因，並宣讀相關權利，認定員警逮捕程序有瑕疵，裁定鄭男當庭釋放。

三重分局指出，當時五金超商佔用道路舉辦特賣活動，未經許可在道路擺設攤位，警方依《道路交通管理處罰條例》82條第1項10款舉發在案，鄭男侮辱執行公務之員警，已涉《刑法》第140條侮辱公務員罪，雖經提審法院認定員警逮捕過程有瑕疵，應予釋放，惟鄭男行為仍構成侮辱公務員要件，將製發通知書通知鄭嫌到案，訊後將依妨害公務罪函送新北地檢署偵辦。

另有關員警逮捕過程遭提審法院認定有瑕疵部分，將策進及加強教育所屬員警執勤時務必恪遵正當法律程序，避免類似情形發生。