高雄前鎮區的時代公園昨日深夜因有多名青少年聚集，有民眾擔心出狀況報警，雖然警方到場時沒有發生打架情事，但警方還是發現有名青少年逗留，有人不滿遭重複盤查，要離去不慎跌倒，警方好心提醒小心，他還時反嗆：「都你們趕的，我們好好散步，恁娘勒！」，怒嗆這句話遭逮捕。

前鎮分局於23日深夜11點多接獲民眾報案，指前鎮區時代公園廁所旁有青少年聚集，擔心會發生打架情事，經派遣快打、線上警網前往查處，尚無發現有青少年聚集打架情事，不過，為避免青少年於公園內聚集意圖滋事，持續於現地實施梭巡、守望。

半個小時後，警方發現仍有2男1女於公園內逗留，經通知支援警力到場後一同要盤查時，一群年輕男女碎念剛剛已經被盤查過了，不停念：「我們剛剛已經很配合你們（警方），我們剛到，是來這裡走走的，你們一來就大小聲」

其中一名20歲陳姓男子要離去時不慎滑倒，警方好心提醒他小心，他卻反嗆：「小心，都你們趕的，我們好好散步，恁娘勒！」，涉嫌對現場執法員警出口辱罵，警方當場將陳男上銬逮捕，全案後續依妨害公務案移請高雄地檢署偵辦。