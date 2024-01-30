丁噹日前南下高雄舉辦「丁噹mic霸狂唱會」。（相信音樂提供）

丁噹日前南下高雄舉辦「丁噹mic霸狂唱會」。（相信音樂提供）

丁噹日前南下高雄舉辦「丁噹mic霸狂唱會」。（相信音樂提供）

丁噹即將於3月9、10日在高雄音樂中心舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，最長最高的延伸舞台將搬進高流，和歌迷一同在高流高歌。她日前提前南下高雄舉辦「丁噹mic霸狂唱會」和歌迷大合唱，歌迷紛紛近距離搶拍及合唱經典歌曲〈手掌心〉、〈我愛他〉、〈猜不透〉等歌，為了讓歌迷感受到演唱會和她的距離多近，她坐在歌迷身旁唱歌，並預告這次高流演唱會她要直接坐在歌迷旁邊高歌，甚至在升到二樓看台區時，直接走到觀眾面前。

丁噹的歌曲向來傳唱度極高是KTV必點歌曲，她透露自己雖然常去KTV，但都不是去唱歌，反倒喜歡聽朋友唱，並開心幫朋友伴舞炒熱氣氛。除了辦狂唱會，丁噹也突發奇想，在活動開始前突擊包廂，和民眾歡唱齊舞。

在「丁噹mic霸狂唱會」上，有資深鐵粉點唱應景地點唱〈夢交響〉，這首是由五月天怪獸作曲並助陣演出MV，該首歌入選2011高雄燈會主題曲，MV收錄了高雄美景，看著MV畫面，丁噹感觸良多地說：「哇！看著剛出道的自己好青澀喔！這個MV在高雄拍攝，13年城市的景觀也有很大的轉變，自己13年了也成長很多！」而丁噹這次南下高雄，碰巧高雄燈會在愛河灣盛大登場，她也把握機會和「黃色小鴨」合影。

丁噹期待3月9、10日能再和歌迷近距離大聲唱，她說：「太久沒有回來，有快6年時間都做音樂劇《搭錯車》，上次來高雄是阿美的身份，這次很開心能以歌手身份再跟大家見面！」丁噹也在現場首唱全新抒情單曲〈最好不要再遇見你〉，勾起許多人的回憶現在只要參加活動，就有機會抽中丁噹《夜遊》高流演唱會門票。