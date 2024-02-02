年前掃毒高雄警扮客買毒 毒梟衝撞逃逸遭數十警破窗壓制

高雄警方在年節前加強掃毒力道，三民二分局鼎金派出所警察發現有人在通訊軟體販毒，於是喬裝成買毒客聯繫販毒的21歲男子於昨天進行交易，卻遭毒梟欲開車衝撞逃逸，遭數十名警察破窗成功壓制，全案依妨害公務及毒品危害防制條例移送偵辦。

有員警在破窗過程中不慎遭玻璃割傷，不過仍成功逮人。（警方提供／任義宇高雄傳真）

三民二警方表示，鼎金所員警於網路巡邏時，發現有人在通訊軟體上向不特定人士發送販售毒品訊息，所長邱中均立即組成專案小組追查，於2月1日喬裝成買家，在在三民區金鼎路與鼎強街口約出21歲毒犯楊姓男子進行交易，並部屬大量警力在旁監視。

交易過程，喬裝客人的警察亮出身分後，楊男企圖開車衝撞逃逸，因現場車流量大，數十名警察立即衝出破窗，成功將楊男壓制，雖造成部分員警手部遭玻璃割傷，仍在現場查扣三級毒品k他命4.85克、三級毒品咖啡包22克、不法所得新台幣3萬9200元、犯罪用手機等罪證。

警方表示，楊男除因持販毒違反毒品危害防制條例外，以及衝撞員警涉及妨害公務移送偵辦外，危險駕車違反道路交通管理處罰條例，最高可開罰17萬新台幣並吊銷駕照處分。

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