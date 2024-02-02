高市議會第4屆第4次臨時會2日正式閉幕，高市議長康裕成致詞時，要求市府團隊加強與議員間的溝通，別讓高雄的預算因為多次溝通不良而被擱置，影響議會審議進度、影響市民權益。高雄市長陳其邁則感謝議會支持，通過預算可以讓市府開始相關重大建設。

康裕成指出，為期19天的臨時會，雖然中間有波折，但最終在2日完成113年度總預算案，此次總預算共刪減9000多萬元，也感謝所有議員在各委員會的選舉可以達到共識，能有這麼圓滿的結果，要感謝所有議員有人退讓、有人妥協。

康裕成表示，市府局處首長對於議員的溝通必須加強，時常在預算擱置之後，請局處首長向議員報告，卻沒有去說明，此事高市議會所有議員都不能接受，所以請市府官員一定要善盡職責，跟議員做最好的溝通，不要因為溝通不足而讓預算被擱置，讓市民對議會預算審議進度產生質疑。

陳其邁表示，特別感謝議會的支持，讓高市府在今年可以開始啟動一些重大的建設，高市府還是會鎖定在產業轉型及城市行銷方面，尤其會加強社會住宅的興建、幼托、日照等社會福利相關工作。在議會的監督及審查過程中，市府也獲取很多寶貴意見，未來會按照議會的意見來據以實行。