農曆春節將至，為維護市民春節期間的食品衛生安全，高雄市衛生局自去年底至本市超市、量販店、果菜市場、食品製造業及知名年菜餐廳等73家業者執行年節應景食品抽驗，總計抽驗119件，其中3件蔬果農藥殘留不符規定、1件休閒即食食品著色劑標示與檢驗結果不符，抽驗結果不合格率3.4%；違規產品中 1件蔬果已依法處辦、其餘3件供應商來源位於外縣市，已移請轄管衛生局處辦。

衛生局說明，此次抽驗119件應景年節食品，包含新鮮蔬果32件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）22件、肉加工品10件、水產加工製品9件、水產品11件、堅果類7件、糕粿6件、即食食品5件、醬料4件、麵濕製品4件、火鍋湯底6件、竹笙及蘑菇等食品3件，檢驗項目包括農藥殘留、A 型肝炎病毒、防腐劑、著色劑、甜味劑、漂白劑、動物用藥、硼酸、真菌毒素、順丁烯二酸、衛生標準及重金屬等項。

衛生局提醒，為避免食入農藥殘留的蔬果，建議消費者盡量選購當季蔬果，清洗時多浸泡後以流動的水沖洗再分切，以降低農產品農藥殘留的風險，讓農曆佳節吃的安全又衛生。