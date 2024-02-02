針對國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，傳出含有禁用瘦肉精，台南市政府衛生局表示，已要求台糖公司依食品安全衛生管理法第41條，立即下架回收該批豬隻所生產的產品，並提供該批豬隻來源畜牧場、所生產之產品、數量及下游客戶等資料，並回報下架回收情形，以通知下游所轄衛生局監督下架回收。

南市衛生局指出，2日下午接獲台中市食品藥物安全處通知台糖梅花豬肉片（有效日期2024年6月10日），檢出Cimbuterol 0.002 ppm，與零檢出規定不符，隨即派員前往台糖公司柳營廠稽查。

經查，該產品非於該廠生產，而是台糖公司畜牧場養殖豬隻於去年6月7日委託屏東信功實業股份有限公司屠宰後大分切，去年12月11日小分切包裝，共生產2730包（每包300公克），均已全數售出，因製造廠位於屏東縣，目前屏東縣政府衛生局及食藥署跨縣市正查察該批豬隻是否有生產其他產品。

衛生局強調，西布特羅為禁用瘦肉精，在台灣為不得使用，畜牧場違法使用即違反動物用藥品管理法，將由農政單位依法處辦；進口及販售食品業者，應符合食品安全衛生管理法第15條第1項規定，違反者依同法第44條第1項可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。