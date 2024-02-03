苗栗縣衛生局2日赴全聯福利中心下架信功實業含瘦肉精豬肉產品8個品項622件。（苗栗縣政府衛生局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣衛生局2日赴全聯福利中心下架信功實業含瘦肉精豬肉產品8個品項622件。（苗栗縣政府衛生局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局2日下午4時30分左右接獲台中市食安處通報抽驗信功實業公司梅花肉片檢驗，檢出含有瘦肉精殘留豬肉產品，衛生局立即前往轄內各賣場稽查，結果發現全聯福利中心有販售信功實業公司所生產豬肉相關製品，當場予以下架回收，共計8個品項622件，另稽查大潤發及家樂福等大型量販店，並無販售該品牌肉製品。

苗栗縣政府衛生局2日下午4時30分左右接獲台中市食安處通報抽驗信功實業有限公司梅花肉片檢驗動物用藥殘留Cimbuterol 0.002ppm，標準為不得檢出，經物流公司追蹤下游廠商，中區以全聯超市為主，衛生局立即派員前往縣內所有的全聯超市稽查，要求賣場有關信功實業公司所生產豬肉相關製品，先預防性全面下架，以維護縣民食品安全。

衛生局統計全聯福利中心販售的信功實業公司所生產豬肉相關製品下架回收情形，截至2月2日止，共稽查12家，回收下架量共計8個品項622件。另外稽查大潤發及家樂福等大型量販店，並無販售該品牌肉製品。

衛生局表示，國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭的屠宰加工及農業畜產等相關主管機關調查釐清案情。衛生局提醒，如果人體大量食用瘦肉精含量超過標準值的食品，可能會出現噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀，縣政府對於縣民的食安與健康，一向採取高標且嚴格態度，將持續加強稽查與抽驗，嚴密把關縣民的食安及健康。