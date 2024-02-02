國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，傳出含有禁用瘦肉精，由於台糖總公司在台南，台南市政府衛生局表示，目前依食安法規定為零檢出，所以只要有檢出就不合格，將依《食安法》開罰6萬元到2億元不等罰鍰。

台南市衛生局表示，目前連夜清查台糖公司20多處銷售通路及供貨據點，並請業者全面回收下架產品，衛生局後續也會要求業者將回收有疑慮的產品全面銷毀。

衛生局也說，由於遭驗出瘦肉精的豬肉來自嘉義縣畜牧場，目前已由動植物防疫檢疫署前往抽血化驗。