「2024台灣燈會在台南」安平燈區將於明日開幕，市府特別在台南400展區中邀請客家、原住民、新住民等不同族群的藝術家創作參展，以展現台灣的族群融合。台南市客委會強調，元宵節當天燈區主舞台將有客家之夜專場，客家金曲歌手彭佳慧及羅文裕接力開唱，客委會邀請遊客來台灣燈會親身體驗客家文化。

台南市客委會指出，在「台南400」展區，特別邀請了多位藝術家，以融合與再續為發想，創作了《興城記》、《甜甜圈》及《被移植的生命》等台灣族群相關作品，展現族群共融與文化永續的歷史想像。藝術家林侑正作品《興城記》採用互動光雕投影方式，以原初之境、興城及映月等3大主題，呈現台南400年的沈浸式體驗，首先結合西拉雅、客家、閩南等人文元素，呈現台南原初地貌生態；接著使用線條構成方式，創造不同族群在台南的時空軌跡，最後以半月沈江的光影方式，用點線面的流動與變換，引起對台南未來的想像。

客家藝術家黃美惠及吳彥宏，創作作品《甜甜圈》圍繞著樹形成一座島嶼，象徵著族群融合與團結的意象。桃園龍潭客家子弟饒愛琴與卑南族伊命‧瑪法琉創作作品《被移植的生命》一棵被移植的樹，跨越文化、種族及思想的兩個時空，樹根慢慢適應生根，象徵台南古都豐厚的文化深根。

安平燈區作品《被移植的生命》 (圖片來源：台南市客委會提供)

台南市客委會補充，燈區內除藝術創作外，草地舞台區特別規劃16組客家展演節目輪番上陣演出，邀請Misa米莎、陳孟蕎Ciao、MiT即時享樂室內樂團、霓好樂團、Vuize王鍾惟、生祥樂團、王喬伊及南園客家箏樂團等在地表演團體；元宵節當日2月24日將舉辦客家音樂晚會，有金曲歌手羅文裕及彭佳慧，還有靈龍舞蹈團、彤溫岑二重唱及Jhall等客家音樂人同台獻唱。

台南市長黃偉哲表示，客委會全力支持客家文化推廣，並特別挹注經費於今年度的台灣燈會設置HAKKA展，共同迎接台南400年的第1個國際級觀光盛會，透過傳統燈藝與當代科技的交融、多元的藝術策展與匯演，展現台南文化首都的豐厚底蘊。