台南市防制酒駕成果連續3年獲警政署考評為六都第一。(台南市警局提供／曹婷婷台南傳真)

酒駕事故不僅造成民眾傷亡，也嚴重威脅用路人生命安全，台南市長黃偉哲一再強調酒駕零容忍，也要求市府團隊積極推動酒駕防制工作，台南市連續3年獲內政部警政署評比「防制酒後駕車工作督導考核計畫」第1名，這也是台南連續3年獲六都評比第1。

酒駕事故不僅造成民眾傷亡，也嚴重威脅用路人生命安全，黃偉哲上任後，就要求南市府團隊積極推動酒駕防制，內政部警政署與台灣酒駕防制社會關懷協會今天辦理「打擊酒駕 平安回家 警醫共同防制酒駕年度宣導記者會」，南市警察局副局長王文澤代表出席並獲頒內政部警政署112年「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第1名，

南市警察局表示，去年取締酒後駕車案件計有6468件，除溯源酒後駕車行為人酒駕前的飲酒地點，並盤點轄內飲酒場所周邊道路及易發生酒後駕車的熱點與高發時段，作為酒後駕車防制勤務規畫重點。

此外，也協請飲酒處所業者務必向飲酒顧客宣導酒後不開車、代客叫車及使用代駕服務等酒駕防制措施，在多管齊下強化酒駕取締防制之下，相關工作漸顯成效，台南市警察局連續3年獲得內政部警政署「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第1名。

南市府呼籲，酒駕除可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛車輛也會連帶受到吊扣車牌2年處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。