2024台南車展日前圓滿閉幕，台南市經發局預估，車展在4天展期內吸引逾4萬人次參展，現場成交金額約達6千5百萬元，無論在觀展人次與現場成交訂單總額皆創下歷史新高。

由大台南會展中心主辦的台南車展，自去年首屆舉辦即引起熱議後，2024年第二屆台南車展更在觀展人次與訂單成交額上皆再創歷史新高。台南市經發局表示，車展在4天展期內吸引大批人潮、車潮湧現，累計吸引逾4萬觀展人次，現場成交金額約新台幣6千5百萬元，再加上各參展企業依據有效客戶估計潛在商機可望破億。

台南車展滿額摸彩抽出兩輪電動車(圖片來源：台南經發局提供)

台南經發局長林榮川表示，今年參展有超過120家企業，眾多業者藉此展覽平台進行新品發表、品牌曝光，展期人潮絡繹不絕。現場商務交流也相當熱絡，促使觀展人次與成交量皆創新高。展期最後一天下午大會熱舞表演與消費滿額抽萬元好禮活動於舞台區壓軸登場，亦吸引許多民眾到場響應。

台南市長黃偉哲表示，台南近年來聚集高科技產業和文化創意產業，接軌國際的大台南會展中心指標建設，讓台南成為國內外會展交流的新興基地。黃偉哲承諾，市府將持續爭取優勢產業並結合各界資源舉辦專業展覽，也爭取辦理各類型消費性展覽，以活洛台南會展產業，並帶動旅行業、運輸業、旅館等相關產業發展。

台南市政府表示，大台南會展中心作為城市櫥窗，2024年將迎接一系列精彩紛呈的展會活動，重點活動包括第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展、台南橡塑膠工業展、自動化機械暨智慧製造展、台南國際觀光旅展暨美食節及台灣百大伴手禮展、國際綠色產業展與台南品味週等，讓台南藉由國際展會及各種交流活動走向世界。