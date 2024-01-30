台鋼獵鷹李漢昇（左）將年菜禮盒送到長輩手中。（台南台鋼獵鷹提供）

T1聯盟台南台鋼獵鷹與與富信大飯店，響應台南市立醫院與明輝慈善基金會「愛心加溫 年菜送暖」公益活動，30日獵鷹隊副總經理王澄緯率領「真南人」李漢昇、呂冠霆與洋將金恩（Nicholas King）及布拉（Gursimran Bhullar），和南市醫副院長李楊成及富信大飯店張儉貞總經理一同前往台南南化區，為弱勢家庭送上暖心祝福，共捐贈60戶年菜，把溫暖傳遞下去。

獵鷹連續兩年於主場周響應南市醫與明輝慈善基金會捐贈年菜活動，去年12月23、24兩日主場賽事，三分球進球數就是送出的年菜份數，今年送出22份年菜做公益，富信大飯店捐贈5份，加上台南市立醫院和明輝慈善基金會響應，一共有60戶弱勢家庭收到年菜禮盒。

李漢昇第2年參加送暖活動，他表示：「我是台南人，但之前長時間在外地，有機會和球隊一起做公益，幫助台南的鄉親，讓愛心遠傳，自己也很欣慰。」

南市醫副院長李楊成提到，很開心和台南台鋼獵鷹、富信大飯店一起送年菜到南化區，也非常感謝南化區區長徐全立協助，南市醫除了擔任獵鷹主場醫護站的夥伴外，也提供球員健康諮詢與照護的服務，希望未來有更多機會一起響應公益，結合更多的力量，一起完成助人的心願。