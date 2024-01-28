高雄師大大四「一哥」魏莨哲為幫球隊重返UBA公開男一級8強，28日燃燒小宇宙，撐滿全場40分鐘攻下平生涯最高的32分，但雙拳難敵四手，對手國立體大6人得分上雙，外帶傷兵精神領袖陳冠中連兩天到場加持，上季第6國體得以84比76力克高師，拿下112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第8勝，累計8勝5敗，一腳踩在8強線上。

高師本階段預賽苦吞2連敗、跨階段5連敗，累計5勝8敗，重返8強的機率已近乎零，除非最後2戰連贏台灣科大、台灣藝大，且台藝主場吞下3連敗，雙方同為7勝8敗，可與他隊比對戰關係或勝負分，才有一絲絲希望。

台中上階段預賽之前，國體陳冠中登山傷了右背，因此縫了十幾針，目前背傷已拆線且回到球場開始找感覺，本階段這兩天都到現場替隊友加油，他透露：「我是爬山時不慎滑落，跟溜滑梯般整個人滑到山下，右背嚴重掛彩，縫針休了兩個多禮拜，日前順利拆線後，醫生評估可以開始動，我才提前回來。」

本季迄今場均16分、攻守俱佳的「搖擺人」陳冠中說，傷口大致ok，也不會有後遺症，所以開始動起來，慢慢加溫，順利的話，過完農曆年假後的8強複賽應可正式歸隊。

國體上半場42比43落後，第3節拉出24比16攻勢後超車，最終8分之差贏球，全隊6人得分上雙，主力陳力生攻下13分、5籃板、4助攻，徐宇煇三分球6投中4拿20分，大一菜鳥張祐瑋14分，胡晉豪、黃偉程、廖偉皓各10分；高師除魏莨哲32分，蔣岱佑三分球6投中4拿19分，雙連兩場位數得分，江品諺贊助14分。

國立體大胡晉豪攻下10分、7籃板、4助攻。（大專體總提供）