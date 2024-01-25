國小籃球賽因場上糾紛，竟然演變成球員爸媽場上開打！2024騰達盃國小籃球賽在台中某國小比賽，沒想到進行到一半竟然變成家長打起來！原來是兩校國小學生進行籃球賽時，其中一人搶球蓋火鍋，害另一人摔倒後，場邊家長一窩蜂衝上前，扭打成一團，現場氛圍相當火爆。

2024騰達盃國小籃球賽在台中某國小比賽，國小選手們各個在場上為了榮譽而戰，雙方衝鋒陷陣比賽相當精彩，球賽進行到一半，其中一名個頭比較高的球員搶球上籃，遭另一名嬌小的球員蓋火鍋，嬌小的球員遭甩飛，此時，在場邊喊加油的家長突然翻臉，突然一擁而上拉扯打成一團，讓其他在場的家長瞬間傻眼，所幸其他家長支開火爆的雙方，才沒有讓衝突繼續擴大。

當時有家長在幫孩子錄球賽，卻意外錄下家長打架拉扯的火爆場面，錄影的家長還不斷喊著「好了！幹什麼、不要打」，整段畫面被網友上傳到《爆料公社》，而轄區警方表示，當日並無接獲家長報案，應該只是較火爆的拉扯並沒有打起來，若有當事人提告將會再了解案情。