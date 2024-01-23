國中、小寒假剛開始，又遇全台強烈寒流壓境，但在高雄溫暖的冬陽下，「中華民國113年傳藝盃全國躲避球錦標賽」1月21日及22日於鳳翔國中、鳳翔國小兩個場地熱血登場。

113年傳藝盃全國躲避球錦標賽1月21日及22日於鳳翔國中、鳳翔國小兩個場地熱血登場。（圖片來源：高市體總躲避球委員會提供）

「傳藝盃全國躲避球賽」緣起於高雄市仁武區八卦國小教練團們長期培訓躲避球隊，有感於高雄地區缺乏例行辦理之全國級賽事，與高雄市躲避球委員會、高雄市前鎮區民權國小合作，催生賽事的舉辦。參賽隊伍來自臺灣各地，從112年的50隊，成長至今年的58隊，除了長期支持球隊的「江西傳藝」餐飲集團鄭清庸董事長，還有知名的餐飲集團「老四川」餐飲管理公司等熱心體育發展的地方仕紳贊助經費，經高雄市運動發展局、高雄市體育總會、高雄市教育局及鳳翔國小、鳳翔國中等協助，成就了這場提供優勝獎金的全國規模躲避球賽事。

參賽隊伍來自臺灣各地，從112年的50隊，成長至今年的58隊（圖片來源：高市體總躲避球委員會提供）

今年因為八卦國小場地整修，特別感謝鳳翔國中謝忠保校長、鳳翔國小陳瓊如校長大力支持，提供場地，讓「傳藝盃全國躲避球賽」可以順利進行。參賽隊伍包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、台南市、屏東縣及地主高雄市，規模龐大，誠屬躲避球賽的盛事，倍受矚目。

「傳藝盃全國躲避球賽」緣起於高雄市仁武區八卦國小教練團們長期培訓躲避球隊，堪稱是躲避球界的天王山。（圖片來源：高市體總躲避球委員會提供）

每年由「中華民國躲避球協會」舉辦之「全國躲避球錦標賽」與每兩年由「行政院教育部體育署」辦理之「全民運動會躲避球賽」堪稱是躲避球界的天王山。高雄市全民運代表隊於111年勇奪全民運動會男子組冠軍、女子組亞軍；鳳翔國小則是繼暨111年過埤國小奪下全國躲避球錦標賽冠軍龍旗後，再次將112年全國躲避球賽男童組冠軍留在高雄。展望113年，躲避球界對於即將於5月份於苗栗縣舉辦的「全國躲避球錦標賽」及10月份於屏東縣舉行的「全民運動會」無摩磨拳擦掌，蓄勢待發。「傳藝盃全國躲避球賽」做為113年新年首場全國級賽事，吸引全國目光，精彩萬分。也歡迎各界喜歡運動賽事的民眾，可以到場為選手們加油打氣，感受躲避球界的熱血鬥魂。