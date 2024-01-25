之前隔壁套房「啪啪啪」擾人事件，原本以為放完大悲咒後，一切就會恢復平靜，沒想到吵人的當事人，居然特地在門口堵這名長期被吵到無法睡覺的女網友，過程中不斷出言恐嚇，讓這名女網友再度上網PO文抱怨。

女網友在網路《Zuvio》表示，他自己也沒想到會為了這個鄰居再度發文，自從上次放完大悲咒後勝利後，沒想到在23日晚上，一名180公分高的男子，就是當事人，居然在門口等她，當下女網友相當害怕，但是還是穩住主動發話詢問，沒想到對方直接劈頭大罵，一連串的髒話。

女網友表示當時被嚇傻，到底哪裡來的8+9，最後搞清狀況後，立即反駁回去，直到最後男子恐嚇的說，就是女網友在搞他，甚至要女網友小心點，讓女網友覺得好可怕。

而網友看到女網友的發文，紛紛留言表示：「隨身攜帶防狼噴霧還有哨子以策安全！」、「他就知道隔音有多差了！！」、「先買好防狼噴霧，然後和房東告知，妳被那名房客的男友恐嚇，威脅妳的人身安全。」、「可以準備好錄音，收集證據，到時候直接報警」、「錄影錄音存證提告吧」。