周三香港恆生綜合指數早盤升208點或1.4%，為15562點。國企股(H股)升1.7%。科技指數漲2%。
核心的科技股普遍上漲，騰訊升1.7%，百度漲逾6%，網易升逾4%，美團和京東也上漲約4%。
據美國公布的監管文件，馬雲和蔡崇信在去年第四季分別增持阿里巴巴股票，破除創辦人賣股疑慮。阿里巴巴大漲6.3%，暫報71.9港元。
內房股和汽車股走高。中國恆大升2.6%，零跑升逾3%。中資券商和保險股等也繼續上漲。
美股隔夜漲跌不一，反映中概股的那斯達克金龍中國指數上漲4.8%。由於憧憬大陸更多的刺激政策，港股在周二大漲2.6%，周三繼續高開248點。
周三香港恆生綜合指數早盤升208點或1.4%，為15562點。國企股(H股)升1.7%。科技指數漲2%。
核心的科技股普遍上漲，騰訊升1.7%，百度漲逾6%，網易升逾4%，美團和京東也上漲約4%。
據美國公布的監管文件，馬雲和蔡崇信在去年第四季分別增持阿里巴巴股票，破除創辦人賣股疑慮。阿里巴巴大漲6.3%，暫報71.9港元。
內房股和汽車股走高。中國恆大升2.6%，零跑升逾3%。中資券商和保險股等也繼續上漲。
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