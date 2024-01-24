周三香港恆生綜合指數早盤升208點或1.4%，為15562點。國企股(H股)升1.7%。科技指數漲2%。

核心的科技股普遍上漲，騰訊升1.7%，百度漲逾6%，網易升逾4%，美團和京東也上漲約4%。

據美國公布的監管文件，馬雲和蔡崇信在去年第四季分別增持阿里巴巴股票，破除創辦人賣股疑慮。阿里巴巴大漲6.3%，暫報71.9港元。

內房股和汽車股走高。中國恆大升2.6%，零跑升逾3%。中資券商和保險股等也繼續上漲。