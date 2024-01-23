本月27日就是女星林心如48歲生日，而她圈內好閨密許瑋甯也提前替她慶祝。今（23）日林心如在臉書上曬出多張和許瑋甯替一起的合照，此外，林心如還用兩人過去合作《16個夏天》裡的名子稱呼許瑋甯，掀起劇迷滿滿回憶殺。

2014年電視劇《16個夏天》，由林心如主演和擔任製作人，播出後受到不少好評，也獲得不少獎項，許瑋甯也憑藉此劇，拿下金鐘獎女配角獎，林心如和許瑋甯兩人也因為這部戲成為閨密，今日林心如就曬出兩人合照，照片中，兩人露出燦爛笑容，臉貼臉開心比YA和生日蛋糕一起合照的樣子，都可以看出兩人的好交情。

林心如也特別寫下「謝謝我最親愛的瑞瑞寶貝」，還標註「有一種愛叫唐家妮與鄭瑞瑞」、雖然各有各忙卻總能抽出時間相聚」，喊出《16個夏天》中兩人的角色名稱，讓不少粉絲都激動表示「夢回16個夏天！感情好好，提前好多天慶祝生日啦」、「這麼快就開始慶祝生日了嘛！女神真的很愛生日」、「好懷念的劇情」、「傳奇情侶」、「友誼萬歲」、「16個夏天，好懷念...」、「我今天才又把16個夏天再看一次」。

據悉，林心如和許瑋甯因戲結緣後，雖然兩人差了8歲，但還是成為好姊妹，私底下都會定期聚會，此外，還一起在手腕內側刺下四葉幸運草圖案的閨密刺青，2016年林心如與霍建華結婚時，許瑋甯也擔任伴娘，還和林心如拍了一組閨密婚紗照，可以看到兩人多年不變的好交情。