周二香港恆生綜合指數早盤升435點或2.9%，為15397點。國企股(H股)升3.3%，為5168點。科技指數升4.4%，為3169點。

據外電報導，大陸考慮推出一系列救市措施，消息刺激恆指進一步向上。

所有的板塊都上漲，網路科技股領漲，商湯升6.0%，京東漲5.3%，美團升5.0%，阿里巴巴升4.7%，騰訊漲4.5%，百度升4.1%。

汽車股集體反彈，小鵬汽車升8.2%，蔚來漲7.0%，理想升5.5%，比亞迪升3.0%。

內房股普遍上漲，綠城中國漲4.7%。

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