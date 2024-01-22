香港明報報導，恒生指數成份股中，5檔漲，75檔下跌，2檔無漲跌。聯想集團漲1.02％，半日收報9.86港幣，是漲幅最大的成份股。潤地跌8.89％，半日收報21港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，2檔漲，27檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是聯想集團，半日收報9.86港幣，漲1.02％。跌幅最大的是金蝶，半日收報8.64港幣，跌8.38％。