有弟弟在街頭運籃球，籃球不慎噴飛，造成雙載騎士摔車翻滾數圈。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

這算命中有此一劫？有網友在網上分享1段影片，影片中有位弟弟晚間在街頭上運球，不料，籃球打到人行道「凸起來的一角」，造成籃球直接噴飛到車道上，正好又有輛雙載機車要通過，騎士與乘客閃不過直接壓過籃球，連人帶車噴飛，並且在地上翻滾數圈傻眼了。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段9秒影片，一處監視器錄下，有位弟弟晚間在走大馬路上「邊走邊運籃球」，不料，下秒籃球因為打到一旁人行道的「凸起來的一角」，導致籃球噴到車道上，此時，正好1輛雙載機車正好經過，不慎壓到籃球連人帶車噴飛，騎士2人交纏翻滾數圈坐在地上，弟弟與摔傷的騎士與乘客都傻眼了。

有弟弟在街頭運籃球，籃球不慎噴飛，造成雙載騎士摔車翻滾數圈。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「命中註定」、「緣份就是這奇妙」、「這時候就要跟球裝不熟」、「因注意而未注意，完結，我的球球很乖，是路邊角角帶壞他」、「球路邊滾來的，我也不知道，默默走開...」、「彼此就是有...緣」、「機率夠低，命中註定」、「這樣算不算命中有此一劫」、「冥冥之中自有定數」、「真雖X」。