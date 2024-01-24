桃園市龜山區萬壽路與龍校街32巷口，今天（24日）早上10時許，發生一起嚴重車禍，一輛黃牌重機與左轉計程車發生高速碰撞，騎士當場拋飛倒地，而這起車禍疑似是因為視線死角釀禍，而整個過程被經過的車輛行車紀錄器拍下，被PO在網路上。

根據影片顯示，一輛黃牌重機高速從慢車道行駛往桃園方向，遇到對向左轉龍校街32巷的計程車，因為車輛擋住視線，導致兩車在路口高速撞擊，黃牌重機騎士在撞擊後拋非空中，轉了2圈才摔落路面，當場一動也不動，而計程車駕駛下車察看當場腿軟坐在地上報警。

小黃駕駛下車察看，發現騎士倒地不起，嚇到腿軟報警。（翻攝爆料公社）

這段影片被網友上傳到《爆料公社》，網友看到這驚悚的畫面，引起熱議紛紛留言：「一個路口沒減速，一個左轉沒讓直行車」、「過路口看不到對向要這樣騎，我只能說勇氣可嘉」、「你看不到對向道還敢這樣衝？」、「騎這麼快趕投胎？」、「這種速度，因該是涼了」，而這起車禍傷亡狀況，還不得而知，至於詳細肇事責任歸屬，還有待警方釐清。