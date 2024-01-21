民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱成功爭取3連霸，不料他位在屏東市的服務處21日驚傳遭砸，在地方掀起熱議，甚至有人戲稱可能與簽賭有關，對此，警方稍早表示已逮獲嫌犯，全案是60歲陳姓男子酒後訪友不成，一時失控砸毀服務處外物品，初步了解與立委服務處無關，陳嫌訊後將依恐嚇、毀損罪嫌送辦。

屏東警分局指出，21日上午11點50分獲報屏東市鍾佳濱立委服務處遭毀損，經警方勘查現場及調閱相關監視器後，鎖定60歲陳姓男子，經查，陳嫌20晚間在高雄與友人飲酒到早上，喝醉後便搭車到服務處附近訪友，但因聯絡不到友人，而一時酒後失控動手砸毀服務處外物品。

警方強調，初步了解與立委服務處無關，且警方在獲報後6小時內將陳嫌查緝到案，全案訊後依恐嚇及毀損案移送屏東地方檢察署偵辦。

據了解，鍾佳濱位在屏東市忠孝路的服務處，為與民眾拉近距離，平常只會鎖門，並不會把鐵門拉下，而今天是假日無人上班，但有員工經過時發現騎樓有異狀，便上前查看，不料仔細一看竟發現騎樓滿目瘡痍，玻璃門還被砸了一個洞，玻璃碎滿地，嚇得趕緊報警處理。

服務處人員當下也立即調閱監視器，發現約在上午7時50分許，有名穿紅衣的男子搭乘白牌車到服務處前後下車，接著坐在騎樓東張西望約7分鐘後，突然開始大動作破壞東西，先是拿木椅往玻璃門砸，後摔桌椅、撕祝賀榜單，甚至還向監視器比「YA」姿勢。

隨後紅衣男子便離開，徒步走了500公尺到鄰近的民生派出所後，他不僅請警察幫忙叫計程車，還請司機載他返回服務處，但這次他只是呆坐在騎樓，沒有任何破壞的行為，數分鐘後又徒步離開。