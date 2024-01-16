許富凱新歌MV邀來陳博正合作演出。（何樂音樂提供）

許富凱新歌MV邀來陳博正合作演出。（何樂音樂提供）

金曲台語歌王許富凱近來推出《五木大学》概念專輯，最新主打〈運將的後照鏡〉MV由金獎導演黃中平執導掌鏡、金曲歌王許富凱攜手雙金實力派演員陳博正（阿西），共同演繹相遇計程車上的短暫緣分。

MV裡上車的乘客有各自的百味人生，娓娓訴出世間的悲歡離合、映照各自無望的空思夢想，談起過往小黃代步經驗，富凱笑說：「常常被認出來，有些司機會想暢聊演藝圈生態，有些下車時會主動要求拍照自拍、或是拿出筆記本索取簽名，來個不期而遇的追星。」更呼籲粉絲們，「這個工作很不簡單，遇到的人百百種，大家要多多體諒司機大哥，不要喝酒在車上亂吐、跟年紀大的司機講話時也要有耐心。」

阿西自嘲是「接地氣！俗擱有力！」的演出，首度與許富凱合作，阿西先是開玩笑，「有威脅感！因為富凱太帥，是帥氣的可愛型」，接著稱讚起後輩人格特質：「充滿在地，帶一點鄉土味很親切，難怪吸引很大的群眾、粉絲很多，富凱親和力中有高貴感，氣質不一樣！」之前在電視看到演出表現，當下覺得：「這個古錐的，唱歌很不錯！」平時大街小巷也會聽到許富凱歌曲播放著相當動聽。許富凱身為戲迷終於同框，「一直有看阿西哥的戲劇作品，這次終於可以在MV合作圓夢了，真的很感謝他為這首歌投入自己的專業。」

有趣的是，陳博正MV裡巧妙化身吉他手為許富凱伴奏，自爆：「年輕時候有過音樂夢，摸過兩下吉他後充滿挫折感，原本想說練一下可以把妹，後來就放棄了。」對於這次工作能跨足到音樂圈，則展現幽默：「我是音癡，音樂專輯合作不可能找我，但寫真集更不可能。」逗趣話語讓全場笑聲不斷。許富凱飾演其中一位乘客角色，阿西哥給予他肯定，「演出有戲感，表現帶有真實、悲憫的味道，這首歌不一樣，不是風花雪月、無病呻吟，是有東西的」，也期許未來有機會戲劇上再合作。