2024台東縣區域立委選舉結果出爐，現任台東立委劉櫂豪（左）爭取連任失敗，向在場支持者一一握手道謝。（蕭嘉蕙攝）

2024台東縣區域立委激戰，國民黨黃建賓、民進黨賴坤成及現任退黨參選的劉櫂豪被視為「三強鼎立」，黃建賓在綠營分裂的有利情勢下，以2萬5778票勝選，劉櫂豪僅獲1萬8744票，他坦然接受敗選結果，並表示後續將展開謝票行程，也卸下鐵人行程，休養生息。

劉櫂豪首先表示，雖然選舉結果與預期落差甚大，但卻是民主政治可貴之處，透過選舉考驗政治人物，誠心誠意接受挫敗，也祝福新科立委黃建賓，期待未來各自在不同崗位上，攜手為台東土地邁向更好努力。

面對媒體問及下一步規畫，劉櫂豪直覺回應，12年立委任內，無論是台東服務處或台北辦公室都累積非常多文件、物品，必須要優先處理完畢；接著就是展開長時間的謝票行程，感謝選舉路上各界的支持與幫助；再者就是陪伴家人好好休息。

劉櫂豪也提到，現在不能只為個人著想，也要為優秀的助理團隊考慮未來職涯規畫，將盡一己之力協助。