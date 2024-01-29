儘管重返UBA公開男一級8強的機會微乎其微，但高雄師大四「一哥」魏莨哲字典裡沒有「放棄」兩個字，29日的預賽上半場就飆22分，全場力撐36分鐘轟進生涯新高34分，個人連2場擔場至少32分、開季3度單場破30分，外帶6籃板、6助攻、5抄截、2阻攻，搭配隊友蔣岱佑三分球8中4拿14分、朱育君13分，高師77比67小贏下季篤降二級的台灣科大，在112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽，累計6勝8敗，暫時落在第11名。

連兩場比賽燃燒小宇宙的魏莨哲就說：「之前輸了不該輸的球，而且都在下半場崩盤，而隨著最後戰情加溫，每打完一場，我們都得算必須再幾勝、或得贏誰，才能晉級8強，機率雖愈來愈低，但不能放棄。」

賽前已經確定下個賽季要降到二級的台科大，吞下本季預賽第12敗，累計2勝12敗在與賽16隊排第15，此役蔣奇恩、林展丞各11分，黃培鑫10分。

台科大教練李永祥說：「與季前設定的落差太大，尤其本階段該抓的都沒抓到，下季只能降至二級再磨練。」另外，台科大兩位主力汪哲宇、鄭皓哲都已經大四，UBA生涯不無可能就此結束，去年杭州亞運3x3金牌成員汪哲宇說，應該會投入職籃選秀。