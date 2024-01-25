112學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強準決賽、女子組8強複賽25日在新北市新莊體育館、板橋體育館兩地展開，新莊體育館場地首日賽程壓軸登場的男子組賽事，是過去兩屆冠軍賽組合光復高中、南山高中，光復高中三分外先線手感和氣溫一樣冷，全場34投3中，命中率不到一成，南山則是團隊投進9記三分球，在黃瀚陞、莊政隆及劉耕灝進攻有佳作的幫助下，74比71中斷光復保持的HBL賽史最長的跨季32連勝。

上半場打完雙方30比30平手，第3節一開始光復拚出6比0小高潮，南山靠著曹祐寧的三分外線在下半場首開得分，該節中段南山很快也追上分數，並在該節尾聲由莊政隆、謝旻耕接力連得5分，帶著1分超前進入第4節。

末節開始南山連得4分，持續維持小幅領先，光復一度追過比數1分，南山迅速要回領先，但光復也不放棄任何機會，時間倒數2分半鐘左右謝銘駿得分追平比數，關鍵時刻南山黃瀚陞追加1記三分球，助隊再度領先，比賽倒數24.8秒，光復謝銘駿獲三罰機會卻全部落空，錯過讓分數回到平手的機會，南山也領先到最後收下勝利。

南山教練楊宜峰指出，是球員認真、肯拚才有機會贏球，每個人上場都有做到教練團給的模式，並降低光復主力林恩宇、謝銘駿的威脅，接下來鼓勵球員把每場比賽當成最後一場往前衝刺，相信表現會更好。

這是光復自從2022年2月在HBL 110學年賽季8強賽2分飲恨高苑後，在HBL相隔將近2年的敗仗，教頭陳定杰表示：「知道連勝會有結束的一天，只是沒想到8強賽階段第1場就遇到，不過連勝結束也代表另一個連勝的開始，賽後我也要球員大笑釋放壓力。這階段距離上一階段12強較近，我們準備不夠充分，這是一場好比賽，給我們重新成長的養分。」

南山黃瀚陞此役貢獻全隊最高16分，劉耕灝贊助13分、6籃板，莊政隆11分、7助攻；光復林恩宇16分，曾韋翔15分、18籃板。

南山高中黃瀚陞投進16分，助隊擊敗光復高中。（高中體總提供）

光復高中謝銘駿（右）攻下10分。（劉宗龍攝）