112學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強準決賽、女子組8強複賽25日在新北市新莊體育館、板橋體育館兩地展開，首日男子組就有松山高中、泰山高中兩支前冠軍隊交手，松山高中全隊在寒流中頂著超短髮出賽，在葉旭森全場21分、22籃板，以及林現惟22分、10籃板帶動下，首節就打出雙位數領先，終場87比54獲勝。

對於球隊的「新造型」，松山高中助理教練葉韋喬笑答：「原本剃三分頭的剃刀壞了，剩下剃一分頭的，從第1位球員開始剃頭後，團隊決定全員一起剃超短髮，要在8強賽展現團結一心的決心。」

不過剛好近日台灣寒流來襲，氣溫相當低，部分球員也戴上毛帽禦寒，此役斬獲「雙二十」數據的葉旭森笑說：「反正大家一起剃這麼短就不奇怪了，一定要有團結的決心。不過真的這幾天蠻冷的，就是穿上連帽衣，練球前把帽子拉上，暖好身就沒事了。」

對於自己單場「雙二十」好表現，葉旭森透露，上階段賽事結束後，在8強賽前多練籃板、放小球及禁區腳步，自己也看了曾在HBL締造單場48分紀錄的學長洪康喬的影片學習腳步，這階段要專心打好每場球，先幫球隊晉級4強為主。

松山高中林現惟（右）貢獻22分、10籃板。（劉宗龍攝）