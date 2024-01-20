籃球場鬥毆發生口角糾紛，少年找家長來助陣，不甩對方鞠躬道歉揮拳洩恨。（圖／翻攝影片）

新北市新店區親情公園旁籃球場，昨(19)日晚間6時許發生一起少年口角糾紛，1名15歲陳姓少年與14歲徐姓少年在鬥牛時，不慎抓傷徐少脖子，導致徐少不滿與陳少發生口角，並且找來6名家長與親友來助陣，然而，陳少與另1名少年在徐少的家長面前鞠躬道歉，並願意讓徐少揮一拳消氣，於是，氣不過的徐少揮了一拳，未料，徐少的家長也賞了陳少巴掌，過程都被在球場的民眾拍下，並上傳網路；警方表示，到場時雙方已和解並不提告離開。

據了解，昨19)日晚間6時39分許，新店分局獲報，新北市新店區環河路親情公園旁籃球場發生糾紛，經警方了解，1名徐姓少年於籃球場報隊打球，未料，雙方在球場較勁時，徐少遭陳姓少年發生口角糾紛，並且遭陳少弄傷脖子有輕微紅腫，於是徐少氣不過便找來父親與親友等6人到場「助陣」。

由於，先動手的陳少自知理虧，與另1名少年站著被徐少的家長訓話，並且先「鞠躬道歉」，還說願意讓徐少打一拳消氣當作補償，然而，過程中徐少也忍不住對著陳少揮了一拳，而一旁的親友也賞了陳少一巴掌，整個過程也遭附近民眾拍下PO上網。

新店分局表示，員警抵達現場時，雙分已和解且分開，經詢問雙方皆不願意提告傷害，警方告知相關權利後，確認現場無後續糾紛離去；不過，據警方表示，陳姓少年遭賞徐姓少年親友賞巴掌與遭毆一事，陳姓少年當下未反映，對此，警方會再次主動聯繫陳姓少年家長，詢問是否會提告。