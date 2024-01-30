蓮心園基金會董事長張田黨（右三）到現場發紅包。（張毓翎攝）

台南市蓮心園基金會致力於關懷偏鄉農村憨慢孩子及獨居老人，迄今已邁入第27年，隨著農曆春節將至，30日席開43桌，宴請後壁、東山及白河等獨居長者與啟智中心的憨慢孩子，提前感受年節氣氛。

蓮心園基金會自成立後就從事獨居失能老人送餐的服務一直至今，目前每天送餐數量約有100個，遍及後壁、白河、東山3區，有些老人獨居在山區或偏遠的地方，每天的食物就靠著中午的便當，因此不管刮風下雨，送餐的志工一定都會準時送達，讓這些老人家不致挨餓。

蓮心園基金會都會依例舉辦「圍爐餐會」，這次總共辨理43桌，讓蓮心園院生陪伴獨居老人吃一頓團圓飯，活動中安排了土風舞、陶笛演奏等節目，蓮心園憨慢孩子表演舞蹈及歌唱，會後還送給獨居老人愛心福袋，現場氣氛溫馨熱鬧。

蓮心園基金會董事長張田黨表示，蓮心園目前除了提供社區長者送餐服務外，每年在年節前夕也會舉辦歲末圍爐，邀請長期接受送餐服務的獨居老人，與啟智中心憨慢孩子們共同圍爐，讓獨居長者能感受到年節團聚的溫馨氣氛外，也希望憨慢孩子可以從被服務者來學習服務的精神。