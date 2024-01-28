第二屆國家青年交響樂團巡迴音樂會開跑，本屆指揮為陳美安，加拿大鋼琴家喬恩·基穆拉·帕克（Jon Kimura Parker）在演完拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》後對觀眾表示，和一群青年音樂家同台，就像是回到他的青少年時期。（李欣恬攝）

第二屆國家青年交響樂團巡迴音樂會開跑，本屆指揮為陳美安，加拿大鋼琴家喬恩·基穆拉·帕克（Jon Kimura Parker）在演完拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》後對觀眾表示，和一群青年音樂家同台，就像是回到他的青少年時期。

喬恩·基穆拉·帕克表示，能到台灣與NSYO演出令他非常雀躍，他和陳美安在北美許多城市都有合作過的經驗，很開心能再次合作。

國家交響樂團執行長郭玟岑表示，音樂總監準・馬寇爾曾說，希望國家青年交響樂團的能量不只是在大家常去的音樂廳，而是在台灣的各個鄉鎮都有國家青年交響樂團蓬勃的朝氣與足跡。

陳美安表示，這次的曲目，有由美國女黑人作曲家弗洛倫斯．普林斯譜寫的〈靈活的腳〉，選自《青籬竹叢漫舞》，「歡迎大家進音樂廳親身體驗台灣年輕音樂家的才華與風采。」演出已完成苗栗、屏東，29日將在台南新營文化中心演藝廳登場。