遊客還能步行至一旁的廢棄哨所，結合海景拍照。（張毓翎攝）

台南北門雙春濱海遊憩區去年受到颱風侵襲下，海岸線和木棧道等設施都壞損，歷經半年現已完成修復，而且新設置2座純白色鞦韆，遊客能坐在鞦韆上飽覽整個蔚藍海景和沙灘，園方推薦紅樹林迷宮、廢棄哨所也是不可錯過的美拍點。

雙春濱海遊憩區先前多以漁塭養殖為主，該地稱為永春，後來面積擴大，延伸出了內、外永春兩處，才有雙春的稱謂出現；台南市政府在紅樹林與防風林之間設置木棧道，讓遊客近距離觀察招潮蟹、彈塗魚和水鳥等豐富的溼地生態景觀。

雙春濱海遊憩區的南側木棧道破損嚴重，後續市府觀旅局進行修補，園方負責清除雜支雜葉，現已完工，吸引不少人前來欣賞。（張毓翎攝）

去年接連受到杜蘇芮颱風、小犬颱風襲擊下，雙春濱海遊憩區的南側木棧道破損嚴重，後續市府觀旅局進行修補，園方負責清除雜支雜葉，現已完工，吸引不少人前來欣賞、拍照，走在木棧道上有如置身迷宮般的紅樹林裡，讓許多遊客印象深刻。

園方表示，這次新設2座海上大型「盪鞦韆」，一樣很好拍，遊客還能步行至一旁的廢棄哨所，結合海景拍照，這周開始天氣回暖，不妨到海邊走走，來一趟海邊旅行。

園方說，雙春附近有許多廟宇、景點，包含南鯤鯓代天府、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等，而距離嘉義布袋高跟鞋教堂、觀光魚市場，也大概只有20分鐘的車程距離；春節期間，民眾走春出遊時，可以串聯沿海這些景點做規畫。