屏東縣政府推出全國第一個動畫小提燈「龍光柵現」，日前於縣民公園發放，湧入數百公尺排隊人潮，為讓各鄉鎮的民眾都能索取，將於2月1日至4日在縣內各旅遊服務中心及東港家庭福利服務中心等7處開放第二波兌換，民眾只要手機加入屏東縣政府、縣長周春米官方臉書或LINE帳號即可兌換，數量有限。

屏東首創動畫小提燈兌換資訊。（圖片來源：屏東縣政府提供）

縣府傳播暨國際事務處表示，今年龍年屏東小提燈再創新，跳脫以往動物造型，將主視覺海報上的提燈實體化，以高透光的PVC材質製作，與眾不同的是，提燈印上水龍的圖騰，再搭配特殊印製的光柵片與溫暖的黃光，慢慢轉動光柵片或是擺動提燈，將會看見水龍飛舞的模樣，在夜間裡更顯生動。

傳播處表示，「龍光柵現」小提燈已於1月19日、20日連兩天完成第一波兌換，當天下午5時於縣民公園開始發放，有民眾中午12點就來排隊兌換，還有從台南、高雄來的遊客，直呼今年龍年的提燈很特別，非常有創意。

傳播處指出，第二波兌換地點在屏東縣內6個旅服中心，包括屏東火車站、潮州火車站、竹田驛站、恆春轉運站、水門轉運站、海口港看海美術館，以及東港家庭福利服務中心，只要在上班時間，手機加入縣府、縣長周春米官方臉書或LINE帳號即可兌換一個小提燈。另外，2月13日、14日在縣民公園、復興公園燈區服務台及勝利星村將軍之屋下午4時也會發送。

除索取小提燈外，2024屏東燈節將一路點燈至2 月25 日，設有縣民公園、萬年溪及勝利星村三大燈區共35組燈飾，下午5點半亮燈，各燈區皆有特別的主題，不僅好拍好逛，還有精彩好看的藝術表演及懷舊市集，縣府也貼心設置免費的接駁車及雙層巴士，讓遊客可以輕鬆方便暢遊三大燈區，歡迎大家來屏東提著燈籠賞燈、看表演逛市集，過好年。