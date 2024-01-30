國道三號高雄田寮段今(30日)中午發生一起遊覽車翻車事故！一輛遊覽車經北上364.98公里處時，突然失控撞擊護欄後翻落邊坡，車內有一人受困，警消獲報後派遣6車11人前往現場救援，目前事故原因仍不明。

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