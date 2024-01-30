國三嚴重車禍！田寮段北上遊覽車翻落邊坡 1人受困搶救中 13:272024/01/30 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國三關廟段遊覽車翻落邊坡！1人受困搶救中。(翻攝高速高路即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號高雄田寮段今(30日)中午發生一起遊覽車翻車事故！一輛遊覽車經北上364.98公里處時，突然失控撞擊護欄後翻落邊坡，車內有一人受困，警消獲報後派遣6車11人前往現場救援，目前事故原因仍不明。 新北國三生出門跨年 失聯第8天！母著急協尋：「媽媽非常擔心你」 國1台南交流道大車禍！化學車、砂石車互撞 槽車駕駛慘卡車內 單親媽好憂心 國三兒出門人間蒸發！失聯9天找到人了 #砂石車 #田寮 #翻落邊坡 #受有 #國三 也許您會感興趣 推薦閱讀 左營死亡車禍！砂石車換車道碰撞機車 女騎士斷魂 19:422024/01/18 社會 相約吃尾牙遇橫禍！小客車遭撞成廢鐵 3人傷重不治駕駛命危 14:342024/01/27 社會 高捷輕軌新路段再遭撞 砂石車倒車將列車撞破相 12:332024/01/10 社會 新北五股砂石車「泥水砂石」灑滿地 害騎士犁田交通一度受阻 21:372024/01/09 社會 新北校園「割頸喋血案」發酵 6都法院將控管高風險少年 11:222024/01/19 社會 年終清洗養護 花蓮市北濱外環道、中山路地下道封閉時間公布 15:122024/01/18 生活 台61線砂石車失控翻覆 車體滑行百尺「宛如砂石瀑布」 11:112024/01/14 社會 割頸案國三生明告別式 侯友宜將出席送最後一程 19:082024/01/24 政治 國三大車禍！緩撞車翻落高架道路「車身分離」 2工人1命危1重傷 12:432024/01/29 社會 五股掛割頸案加害人看板恐違兒少法 社會局回應了 18:542024/01/11 社會 新北國三生割頸案 公祭時間曝光！校方這樣回應 13:182024/01/09 社會 國三生遭割頸亡 高中生勸違規攤販要道歉！網紅曝1共同點酸：可悲社會 18:232024/01/06 社會 撞上等紅燈砂石車釀火燒車 「車頭全爛」濃煙蔽天2人驚險逃生 15:172024/01/17 社會 重機疑車速過快側撞砂石車 25歲騎士直撞車斗當場喪命 16:532024/01/19 社會 割頸案國三生今告別式 父慟：「願來生再續父子緣」 07:482024/01/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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